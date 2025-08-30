Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Today Tarot Rashifal 31 August 2025: मेष मकर, और कन्या राशियों के लिए खुशखबरी, जानें आज आपका टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं

Today Tarot Rashifal 31 August 2025: 12 राशियों में से कुछ राशियों के लिए रविवार का दिन चुनौतिपूर्ण रह सकता है और उतार-चढ़ाव भरा भी।अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 31 अगस्त रविवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसे विस्तार से पढ़ें।

भारत

MEGHA ROY

Aug 30, 2025

31 अगस्त की भविष्यवाणी, aaj ka rashifal 31 august, aaj ka rashifal 31 August 2025
Tarot Rashifal 31 August 2025|फोटो सोर्स- Patrika.com

Today Tarot Rashifal 31 August 2025: आज, 31 अगस्त 2025 रविवार का दिन टैरो राशिफल में कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ संकेत नजर आ रहे हैं, खासकर मेष, मकर और कन्या के लिए। टैरो कार्ड में ग्रहों की चाल अच्छा संकेत दे रही है। यही नहीं, कुछ राशियों के लिए रविवार का दिन चुनौतिपूर्ण रह सकता है और उतार-चढ़ाव भरा भी।अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 31 अगस्त रविवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसे विस्तार से पढ़ें। हमने प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से विशेष रूप से जानकारियां ली हैं, जो बता रही हैं कि 31 अगस्त 2025 को आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज आपके व्यक्तित्व की चमक दूसरों को अपनी ओर खींच सकती है। लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपकी जान-पहचान का दायरा भी बढ़ेगा। नए परिचय आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal 31 Aug to 6 September 2025: इन राशियों का इस हफ्ते बदलेगा भाग्य! जानें करियर, कारोबार, सेहत और प्रेम जीवन पर असर
राशिफल
Saptahik Rashifal 31 August to 6 September 2025

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज वृषभ जातकों को अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। छोटी-मोटी परेशानियां उभर सकती हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। संतुलित खान-पान और पर्याप्त आराम आपके लिए जरूरी रहेगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ी सावधानी मांग रहा है। खासकर दोस्तों या नजदीकी लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, वरना निराशा मिल सकती है। पैसों के लेन-देन और बचत के मामले में भी धैर्य रखें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशिवालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। दोस्तों या परिचितों से किसी बात पर तनाव संभव है। मानसिक दुविधा आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह जातकों के लिए आज का समय व्यापार और नौकरी से जुड़े फैसलों में चुनौतीपूर्ण रहेगा। हालांकि, आज किया गया निवेश या परिश्रम आगे चलकर अच्छे परिणाम देगा। धैर्य बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kanya)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज कन्या राशि वालों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत का शुभ समय है। धन और वित्तीय मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी। अचानक किसी स्रोत से लाभ मिलने की संभावना भी है।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोग आज साझेदारी और सहयोग से जुड़े कामों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी कोशिशों का फल मिलने की संभावना है। टीमवर्क पर ध्यान देने से सफलता के अवसर बढ़ेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपनी सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत है। मौसम का असर या ठंड लगने जैसी दिक्कत हो सकती है। किसी तरह के संक्रमण से बचाव करें और परिवार के बड़ों के साथ अनबन से बचने का प्रयास करें।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि वालों के लिए आज मेहनत करने का दिन है। जितना प्रयास करेंगे, उतना ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुछ खर्च दवाइयों या सेहत पर हो सकता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों के लिए आज का समय आर्थिक रूप से लाभकारी रह सकता है। विदेश या दूरस्थ स्थान से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। निवेश के मामले में अच्छे अवसर सामने आएंगे और धार्मिक आस्था में भी वृद्धि होगी।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए आज पैसों से जुड़ा दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है। कुछ बाधाएं आएंगी, पर आपकी मेहनत और धैर्य से हालात आपके पक्ष में हो जाएंगे। अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal meen)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज कोई अच्छी खबर आ सकती है। आपकी बुद्धिमानी और समझदारी परिस्थितियों को आपके पक्ष में कर देगी। संतान से जुड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी और भविष्य के नए रास्ते खुलेंगे।

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Reading 31 August To 6 September 2025: सप्ताह कैसा रहेगा मेष, वृषभ और मिथुन के लिए? टैरो से जानिए सटीक भविष्यवाणी
राशिफल
saptahik rashifal 31 August To 6 September 2025, Saptahik Tarot Rashifal, Weekly Tarot Reading 31 August To 6 September 2025,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

tula rashifal

Published on:

30 Aug 2025 02:56 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Today Tarot Rashifal 31 August 2025: मेष मकर, और कन्या राशियों के लिए खुशखबरी, जानें आज आपका टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.