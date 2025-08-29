Weekly Tarot Reading 31 August To 6 September 2025: सप्ताह कैसा रहेगा मेष, वृषभ और मिथुन के लिए? टैरो से जानिए सटीक भविष्यवाणी

Weekly Tarot Reading 31 August To 6 September 2025: 31 अगस्त से शुरू हो रहा है नया सप्ताह, जो ग्रह-नक्षत्रों और राशि परिवर्तनों के लिहाज से खास रहने वाला है। 31 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक का टैरो साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कई रहस्यमय संकेत लेकर आ रहा है।इस हफ्ते यूनिवर्स आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं ,जैसे करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाला है। ऐसे में, 31 अगस्त से 6 सितंबर 2025 के बीच, मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है और कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं?आइए, जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की दृष्टि से कि आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा और आप इससे अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं।
इस हफ्ते सितारे आपके लिए काफी अनुकूल दिख रहे हैं। टैरो कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा व्यावहारिक रवैया अपनाएंगे, उतना ही फायदा मिलेगा। पैसों से जुड़े मसले और सेहत के मामले आपके पक्ष में रहेंगे। हालांकि, आपको लग सकता है कि कुछ काम मनचाही गति से पूरे नहीं हो रहे। ऐसे में बेहतर होगा कि जिन परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ें। यही आपके लिए बुद्धिमानी होगी।
हेल्थ टिप – पेट और पाचन से जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए दिनचर्या संतुलित रखें। हल्का और पौष्टिक भोजन आपको फिट रखेगा।
शुभ अंक - 6
शुभ रंग - कोरल
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा संयम से गुजरने वाला है। घर-परिवार में गंभीर मुद्दों पर बातचीत से फिलहाल बचें, वरना अनबन हो सकती है। कार्यस्थल पर भी शुरूआती दिनों में दबाव महसूस होगा, मगर हफ्ते के अंत तक हालात सुधरने लगेंगे और राहत की सांस मिलेगी।
हेल्थ टिप – इस हफ्ते तनाव से दूर रहें। समय पर नींद लेना और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक - 2
शुभ रंग - ऑलिव ग्रीन
मिथुन राशि के जातक इस हफ्ते थोड़े भावुक और उदासीन महसूस कर सकते हैं। आपके आस-पास के लोग आपको समझ न पाएं, जिसकी वजह से मन खिन्न हो सकता है। साथ ही आलोचना या विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। बेहतर यही होगा कि वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी सौदे या डील को करते समय धैर्य से काम लें।
हेल्थ टिप – मूड स्विंग से बचने के लिए मेडिटेशन करें और खुद को पॉज़िटिव माहौल में रखें।
शुभ अंक - 11
शुभ रंग - आसमानी नीला
कर्क राशि के लोग इस हफ्ते अपने विचारों को लेकर थोड़ा असमंजस में रह सकते हैं। आपके और दूसरों के सोच में टकराव की संभावना है। इसका असर रिश्तों पर भी पड़ सकता है और आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। कार्ड्स सलाह दे रहे हैं कि इस समय सिर्फ अपनी परेशानियों पर फोकस करें और दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें।
हेल्थ टिप – मानसिक बेचैनी से बचने के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना और पर्याप्त आराम लेना ज़रूरी है।
सिंह राशि के लिए यह सप्ताह खुशियों और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। अचानक धन लाभ या किसी खास मौके से फायदा मिलने की संभावना है। जीवनसाथी और परिवार का साथ आपको आत्मविश्वास देगा। इस हफ्ते आप नई योजनाओं को आज़मा सकते हैं, और उनमें सफलता मिलने के योग हैं।
हेल्थ टिप – काम के साथ-साथ शरीर को आराम देना न भूलें। योग और स्ट्रेचिंग आपके लिए ऊर्जा बढ़ाने वाला रहेगा।
शुभ अंक - 5
शुभ रंग - पीला
कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता और नई शुरुआत का है। आपका टैलेंट आपको पहचान दिलाएगा और आप अपने सामाजिक दायरे में खास जगह बनाएंगे। परिवार और दोस्तों के साथ खुशनुमा समय बिताने के मौके मिलेंगे। आपकी ऊर्जा और उत्साह से पुराने काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे।
हेल्थ टिप – इस हफ्ते शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों ऊंचाई पर रहेंगी। नियमित एक्सरसाइज आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी।
शुभ अंक - 9
शुभ रंग - नेवी ब्लू