Aaj Ka Rashifal 27 December : शनि देव की कृपा से 27 दिसंबर को इन 6 राशियों को मिलेगा जबरदस्त आर्थिक लाभ

Aaj Ka Rashifal 27 December : शनि देव का दिन शनिवार 27 दिसंबर 2025 मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और मीन ररषि वालों के लिए सौभाग्य लिए हुए आ रहा है। आज पौष मास का 22वां दिन है। आज के दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए सभी 12 राशियों का भविष्यफल।