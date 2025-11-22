Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Weekly Horoscope 23 to 29 November 2025 : शनि मार्गी, शुक्र का गोचर, 7 बड़े राजयोग, जानिए किन राशियों को मिल सकता है बड़ा धन-लाभ?

Weekly Horoscope 23 to 29 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 नवंबर 2025: इस सप्ताह शुक्र का वृश्चिक में प्रवेश, शनि का मार्गी होना और कई राजयोग बन रहे हैं। जानें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए करियर, प्यार, धन और स्वास्थ्य में कैसा रहेगा यह सप्ताह।

6 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Anish Vyas

Nov 22, 2025

Weekly Horoscope 23 to 29 November 2025

Weekly Horoscope 23 to 29 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope 23 to 29 November 2025 : 23 से 29 नवंबर 2025 का यह सप्ताह ज्योतिषीय नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश, शनि का मीन में मार्गी होना, राहु-केतु की नक्षत्र परिवर्तन यात्रा और कई शुभ राजयोग मिलकर जीवन में नई परिस्थितियाँ लेकर आएंगे। ज्योतिषी पंडित अनीष व्यास के अनुसार इस सप्ताह लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रादित्य योग, समसप्तक योग, रूचक राजयोग, केंद्र-त्रिकोण और विपरीत राजयोग जैसे कई प्रभावशाली योग बन रहे हैं। जानिए इस सप्ताह आपके करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य पर इन ग्रहों का क्या असर पड़ेगा।

साप्ताहिक राशिफल तुला (Tula Rashi Weekly Horoscope​)

तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वजनों एवं सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस सप्ताह रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। आप सोचे हुए कार्यों को एक नई ऊर्जा के साथ पूरा करेंगे। आप अपने बुद्धिबल एवं विवेक के जरिए तमाम समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। भूमि,भवन और वाहन आदि के क्रय के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस संबंध में किए गए प्रयास सफल होंगे। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के मध्य तक कार्यक्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है।

यदि आप विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपको किसी नये कार्य की शुरुआत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज में उच्च एवं प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस सप्ताह आप स्वजनों के साथ निकटता महसूस करेंगे।

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के सदस्यों के साथ तीर्थाटन करने का सुख प्राप्त होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेगी। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक (Vrishchik Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को दिल के साथ दिमाग के साथ करना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छोटे कार्यों को करने के लिए भी अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। यदि आप भूमि-भवन आदि का क्रय करने की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करते समय कागजी कार्य में किसी भी लापरवाही बरतने से बचना चाहिए अन्यथा बाद में दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी।

वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए और किसी भी पीड़ा का समय पर उचित इलाज करवाना चाहिए अन्यथा आर्थिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्ते-नाते बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी-मोटी बातों को तूल न देना ही बेहतर रहेगा।

सप्ताह के उत्तरार्ध में पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। प्रेम संबंध में सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।

उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें।

साप्ताहिक राशिफल धनु (Dhanu Weekly Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह का पूर्वार्ध शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। यदि आप बीते कुछ समय से किसी विषय को लेकर परेशान चल रहे थे तो इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से उस समस्या का समाधान निकला हुआ नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर की पूरी कृपा बरसेगी। रोजी-रोजगार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे। व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलेगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी।

सप्ताह के मध्य में सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ संबंध बनेंगे। जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कुछ चीजों को लेकर अधीर हो सकते हैं। इस दौरान आपको किसी भी चीज में देरी बर्दाश्त नहीं होंगी। धनु राशि के जातकों को इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी अन्यथा बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इस दौरान कामकाजी महिलाओं को अपने निजी एवं पेशेवर जिंदगी के बीच तालमेल बनाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों की अपने बॉस के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है।

इस सप्ताह आपके जीवन में नये लोगों का प्रवेश हो सकता है। किसी के साथ मित्रता का नया अध्याय प्रारंभ होगा। हालांकि नये दोस्तों के चक्कर में पुराने शुभचिंतकों का साथ छोड़ने की गलती भूलकर न करें अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। खट्टी-मीठी तकरार के साथ वैवाहिक संबंध सामान्य बने रहेंगे।

उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं।

साप्ताहिक राशिफल मकर राशि (Makar rashi saptahik Rashifal​)

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले बेहतर साबित होगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास की प्रशंसा होगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे तथा अधीनस्थ लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह किसी योजना में अटका हुआ अथवा किसी को उधार दिया गया धन मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ होगा तथा आपके मान-प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह की शुरुआत में कारोबार के सिलसिले में थोड़ा अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। हालांकि कारोबार की प्रगति और लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यदि किसी बात को लेकर भाई-बहनों के साथ आपके संबंध बिगड़ गये थे तो इस सप्ताह किसी वरिष्ठ व्यक्ति के माध्यम से गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। इस सप्ताह आप समाज में अपने कार्यों और बातों से अच्छा संदेश देने में कामयाब होंगे। आपकी वाणी से विपरीत लिंगी व्यक्ति प्रभावित होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।

उपाय: प्रतिदिन श्रीसूक्त का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि (Kumbh Rashi Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ साबित होने जा रहा है। इस सप्ताह आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि और अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। इस सप्ताह के अंत तक आप बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। कारोबार से जुड़ी यात्राएं सुखद, सफल और लाभप्रद साबित होंगी। नौकरीपेशा लोगों के पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी के योग बन रहे हैं।

इस सप्ताह आप अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। मसलन, नौकरीपेशा लोगों को कहीं से बेहतर आफर आ सकता है तो वहीं बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति संभव है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें उच्च पद की प्राप्ति संभव है। समाज में उनकी विश्वसनीयता और प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी आय में वृद्धि होगी। दैनिक आय में वृद्धि होने के कारण आपकी समस्याओं में भी कमी आयेगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। भूमि-भवन एवं वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी योजनाओं को बड़ा रूप देने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह आपको घर-परिवार और कुटुंब के लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा।

प्रेम-प्रसंग में आ रही अड़चनें दूर होंगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: श्री सुंदरकांड का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मीन राशि (Meen Weekly Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने समय और धन का बहुत ज्यादा प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता रहेगी अन्यथा आपको आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। इस दौरान घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। साथ ही साथ करियर और कारोबार के मोर्चें पर भी आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं तो कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें।

इस सप्ताह मीन राशि के जातक सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास न करें अन्यथा लाभ की बजाय नुकसान झेलना पड़ सकता है। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं तथा खानपान सही रखें। भूलकर भी नशे आदि का सेवन न करें।

मीन राशि के जातकों को अपने रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी-मोटी बातों को इग्नोर करना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।

उपाय: प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 23-29 नवंबर: बुध-शुक्र की युति बनाएगी लक्ष्मी नारायण राजयोग, जानें मेष से कन्या तक का टैरो भविष्य
राशिफल
Weekly Tarot Reading :

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

weekly horoscope

Published on:

22 Nov 2025 01:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Horoscope 23 to 29 November 2025 : शनि मार्गी, शुक्र का गोचर, 7 बड़े राजयोग, जानिए किन राशियों को मिल सकता है बड़ा धन-लाभ?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal 23 To 29 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : शनि होंगे मार्गी, 6 राशियों को मिल सकता है बंपर लाभ, क्या बदलेगी आपकी किस्मत?

Saptahik Rashifal 23 To 29 November 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 22 November 2025 : आज का राशिफल 22 नवंबर 2025: शनिवार को किस राशि की चमक सकती है किस्मत? जानें 12 राशियों का संपूर्ण हाल

Aaj Ka Rashifal 22 November 2025
राशिफल

टैरो राशिफल 22 नवंबर 2025 : मार्गशीर्ष की द्वितीया पर सुकर्मा योग, धनु राशि में चंद्रमा, किस राशि को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ?

Tarot Card Reading 22 November 2025
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 23 to 29 November 2025 : : नवंबर का अंतिम सप्ताह : टैरो कार्ड्स बता रहे हैं, किसका बदलेगा भाग्य और किसे मिलेगी चुनौती?

Saptahik Tarot Rashifal
राशिफल

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 23-29 नवंबर: बुध-शुक्र की युति बनाएगी लक्ष्मी नारायण राजयोग, जानें मेष से कन्या तक का टैरो भविष्य

Weekly Tarot Reading :
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.