Weekly Horoscope 23 to 29 November 2025 : शनि मार्गी, शुक्र का गोचर, 7 बड़े राजयोग, जानिए किन राशियों को मिल सकता है बड़ा धन-लाभ?

वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को दिल के साथ दिमाग के साथ करना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छोटे कार्यों को करने के लिए भी अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। यदि आप भूमि-भवन आदि का क्रय करने की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करते समय कागजी कार्य में किसी भी लापरवाही बरतने से बचना चाहिए अन्यथा बाद में दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी।