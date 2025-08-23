Saptahik Rashifal 24 to 30 August 2025 : इस हफ्ते कौन सी राशियां रहेंगी भाग्यशाली? जानें साप्ताहिक भविष्यफल

Saptahik Rashifal 24 to 30 August 2025 : हर सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति हमारे जीवन पर अलग-अलग असर डालती है। करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और रिश्तों में उतार-चढ़ाव इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम होते हैं। 24 से 30 अगस्त 2025 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर और सौभाग्य लेकर आ रहा है, वहीं कुछ राशि वालों को सतर्क भी रहना होगा। आइए, जानें ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से आपकी राशि के अनुसार यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है और आप कैसे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।