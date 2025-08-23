Saptahik Tarot Rashifal 24 To 30 August 2025: कुंभ और मकर को मिलेगा मुनाफा, मीन को रहना होगा अलर्ट, जानें सप्ताह भर का टैरो भविष्यफल

Saptahik Tarot Rashifal 24 To 30 August 2025: जैसे-जैसे अगस्त का अंतिम सप्ताह शुरू हो रहा है, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए नए-नए अवसर लेकर आ रहा है तो कुछ के लिए कुछ सावधानियां। टैरो कार्ड्स के जरिए हम आने वाले दिनों के संकेतों को समझ सकते हैं कौन सी राशि को मिलेगी तरक्की की सौगात, और किसे सतर्क रहने की है जरूरत?इस हफ्ते मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए सुनहरा अवसर है, वहीं मीन को रखना होगा कुछ सावधानियां। आइए जानते हैं कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की नजर से अन्य राशियों के ग्रहों की चाल।
इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को घर-परिवार की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सजग रहना होगा। किसी करीबी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी न करें, क्योंकि आकर्षण को ही प्यार समझना गलतफहमी पैदा कर सकता है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा और आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी।
हेल्थ राशिफल: इस हफ्ते आपको तनाव और नींद की कमी से बचना चाहिए। नियमित ध्यान और प्राणायाम लाभकारी रहेंगे।
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह व्यापारिक योजनाओं को आगे बढ़ाने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और योजनाएं मनचाहे तरीके से पूरी न हों। इस दौरान वाणी में कटुता से बचें, वरना रिश्तों पर असर पड़ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति का लाभ और आर्थिक उन्नति मिलने की संभावना है।
हेल्थ राशिफल: पेट और पाचन से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, इसलिए हल्का और संतुलित आहार लें।
धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यावहारिक लक्ष्यों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर केंद्रित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में भावुकता आपको प्रभावित कर सकती है, लेकिन मध्य सप्ताह रोमांटिक और प्रेममय पलों से भरा रहेगा। रविवार का दिन परिवार और घर से जुड़ी जिम्मेदारियों व चिंताओं में बीतेगा।
हेल्थ राशिफल: गले और श्वसन से संबंधित तकलीफें हो सकती हैं, इसलिए ठंडे पेय और तैलीय भोजन से परहेज़ करें।
मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह व्यापार और कार्यक्षेत्र में सफलता देने वाला रहेगा। आपके उत्साह और लगन से अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, जीवनसाथी का साथ मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। छोटे भाई-बहनों की सेहत पर ध्यान दें, उन्हें किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
हेल्थ राशिफल: हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्या उभर सकती है, अतः नियमित व्यायाम और कैल्शियम युक्त आहार लें।
कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह अनुसंधान, नई खोज और बौद्धिक कार्यों में सफलता का है। शुक्रवार और शनिवार महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त रहेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और नए लाभकारी संबंध बन सकते हैं। सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा।
हेल्थ राशिफल: अत्यधिक काम से थकान और पीठ दर्द हो सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम करना जरूरी है।
मीन राशि के जातकों का स्वभाव इस हफ्ते कुछ आक्रामक रह सकता है। वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आएंगे कभी मधुरता तो कभी मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और अनुशासन का है। गुरुवार का दिन रिश्तों, अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण रहेगा।
हेल्थ राशिफल: सिरदर्द, माइग्रेन और ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना न भूलें।