Saptahik Tarot Rashifal 24 To 30 August 2025: कुंभ और मकर को मिलेगा मुनाफा, मीन को रहना होगा अलर्ट, जानें सप्ताह भर का टैरो भविष्यफल

Saptahik Tarot Rashifal 24 To 30 August 2025: जैसे-जैसे अगस्त का अंतिम सप्ताह शुरू हो रहा है, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए नए-नए अवसर लेकर आ रहा है तो कुछ के लिए कुछ सावधानियां। टैरो कार्ड्स के जरिए हम आने वाले दिनों के संकेतों को समझ सकते हैं कौन सी राशि को मिलेगी तरक्की की सौगात, और किसे सतर्क रहने की है जरूरत?इस हफ्ते मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए सुनहरा अवसर है, वहीं मीन को रखना होगा कुछ सावधानियां। आइए जानते हैं कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की नजर से अन्य राशियों के ग्रहों की चाल।