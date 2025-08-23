Patrika LogoSwitch to English

Tarot Rashifal 24 August 2025:तुला, मकर और मिथुन राशि वालों के लिए खुशखबरी, देखें अन्य राशियों के लिए 24 अगस्त 2025 का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 24 August 2025: 24 के दिन 12 राशियों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? क्या आपकी किस्मत चमकेगी या किसी क्षेत्र में सावधानी बरतनी होगी? स्वास्थ्य, करियर, धन और संबंधों के संदर्भ में जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

भारत

Astrologer Nitika Sharma

Aug 23, 2025

24 अगस्त की भविष्यवाणी, aaj ka rashifal 24 august, aaj ka rashifal 24 August 2025,
Tarot Rashifal 24 August 2025|फोटो सोर्स- Patrika.com

Tarot Rashifal 24 August 2025: 24 अगस्त का दिन अपने जीवन में नए बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड्स की मदद से हम उन ऊर्जा और संकेतों को समझ सकते हैं जो आपकी किस्मत को दिशा दे सकते हैं। 24 के दिन 12 राशियों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? क्या आपकी किस्मत चमकेगी या किसी क्षेत्र में सावधानी बरतनी होगी? स्वास्थ्य, करियर, धन और संबंधों के संदर्भ में जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की नजर से पढ़िए अपनी राशि का हाल और पाएं भविष्य की महत्वपूर्ण जानकारियां।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

कार्ड्स का संकेत है कि आज कामकाज में अनुशासन और नियमितता पर खास ध्यान देना होगा। रिश्तों में कुछ उतार-चढ़ाव भले दिखें, लेकिन मानसिक रूप से आप मजबूत बने रहेंगे। पाचन संबंधी हल्की दिक्कत या पेट दर्द बीच-बीच में परेशान कर सकता है।

Weekly Tarot Reading 24 To 30 August 2025: मेष से कन्या तक टैरो के संकेत, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम में क्या लाएगा सप्ताह?
वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

आज का दिन व्यापारिक मामलों को बेहतर बनाने के लिए अनुभवी लोगों की सलाह लेने का है। प्रेम जीवन में असमंजस बढ़ सकता है। नींद पूरी न होने से थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, इसलिए आराम जरूरी है।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

आज मिथुन राशि वालों के लिए खासतौर पर फूड इंडस्ट्री या खानपान से जुड़े व्यवसाय में लाभ की संभावना है। दांपत्य जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। हालांकि कमर दर्द या जकड़न आपको थका सकती है। घर-परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़े किसी फैसले पर सोच-समझकर आगे बढ़ें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

कर्क राशि के जातकों के लिए दिन सीखने और ज्ञान-वृद्धि का अवसर लेकर आया है। आप अपने क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएंगे। प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग हैं। पानी की कमी से शरीर थका सकता है, इसलिए हाइड्रेटेड रहें।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

आज कार्यक्षेत्र में छोटी-मोटी बहसें या विवाद हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से तुरंत सुलझाना होगा। प्रेम जीवन में विश्वास की कमी के कारण तनाव संभव है। श्वसन तंत्र या छाती से संबंधित समस्या भी सामने आ सकती है, सावधानी रखें।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kanya)

व्यापार से जुड़ी नई योजनाओं पर विचार करने के लिए समय अनुकूल है। किसी करीबी परिचित के द्वारा विवाह प्रस्ताव आ सकता है। गले में खराश या संक्रमण जैसी समस्या हो सकती है, खानपान पर ध्यान दें।

तुला टैरो राशिफल(Tarot Rashifal Tula)

तुला राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति या सम्मान मिलने के संकेत हैं। किसी मित्र की पहचान से विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है। सिर भारी लगने या तनाव महसूस होने की संभावना है, आराम और ध्यान आवश्यक है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

कार्ड्स बता रहे हैं कि विदेश से जुड़े किसी अवसर से व्यापार में लाभ होगा। रिश्तों में दूरी न बढ़े, इसके लिए जीवनसाथी या साथी को समय दें। सर्दी-जुकाम या गले की खराश परेशान कर सकती है।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

धनु राशि के लोग आज ऑफिस या कार्यक्षेत्र में सही संवाद न बना पाने के कारण कुछ मौके खो सकते हैं। विवाह संबंधी निर्णय मनोनुकूल रहेंगे जिससे संतोष मिलेगा। सेहत में बुखार या कमजोरी की शिकायत हो सकती है।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

व्यापारी वर्ग को आज इस बात पर ध्यान देना होगा कि मेहनत के बदले कितना वास्तविक लाभ मिल रहा है। जीवनसाथी को समझने और उनके स्वभाव को जानने की कोशिश करें। पैरों में दर्द और थकान परेशान कर सकती है।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

आज की गई व्यापारिक यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। केवल किसी की बाहरी छवि देखकर आकर्षित न हों, उनके विचार और स्वभाव को भी समझें। पेट की गड़बड़ी या डायरिया जैसी दिक्कत हो सकती है।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal meen)

मीन राशि वालों के लिए आज इवेंट मैनेजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले लोगों को क्लाइंट की सलाह पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। मानसिक बेचैनी रिश्तों में भी असर डाल सकती है। गलत खानपान से पेट संबंधी संक्रमण संभव है।

Saptahik Rashifal 24 to 30 August 2025 : जानें क्या कहती है आपकी राशि, करियर से लेकर प्रेम तक, कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता?
