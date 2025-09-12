Patrika LogoSwitch to English

Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 : मेष से कन्या राशि तक, इस हफ्ते आपका भाग्य क्या कहता है? पढ़ें टैरो साप्ताहिक राशिफल

Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 : 14 से 20 सितंबर 2025 का टैरो साप्ताहिक राशिफल पढ़ें। जानें इस हफ्ते मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों का भाग्य क्या कहता है। सही समय पर सही निर्णय लें।

Sep 12, 2025

Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025: इस सप्ताह 14 से 20 सितंबर 2025 तक आपके सितारे क्या कह रहे हैं? टैरो कार्ड्स की गणना के आधार पर आपके भविष्य की झलक मिलती है। यह सप्ताह आपके लिए नए अवसर, सावधानी और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरपूर रहने वाला है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से मेष से लेकर कन्या राशि तक का विशेष साप्ताहिक राशिफल, जिससे आप अपने फैसले समझदारी से ले सकें और जीवन में सही दिशा चुन सकें।

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों का ध्यान इस हफ्ते व्यावहारिक और प्रतिष्ठित लक्ष्यों पर रहेगा। इस हफ्ते आप थोड़ा भावुक हो सकते हैं। लेकिन, आपको सलाह है कि भावुक होने से बचें। वरना इस हफ्ते आपके हाथ से कई अच्छे अवसर निकल सकते हैं। घर, पारिवारिक सुरक्षा और चिंताओं में व्यतीत होगा।

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है।इस सप्ताह आपके यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। आपको सलाह है कि इस सप्ताह कोई भी जोखिम पूर्ण कार्य न करें। जो बाधाएं कार्यक्षेत्र में आ रही थी वह सोमवार को दूर होंगी और परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे।

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए सप्ताह सौम्य और ज्ञान भरा रहने वाला है। व्यापार में आपको नई कामयाबी और तरक्की मिलने के भी योग बन रहे हैं। आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। नए वर्ष के अवसर पर पुरानी चीजों और आदतों को छोड़ें। उच्च अधिकारी आपकी योग्यता या प्रतिभा का परीक्षण कर सकते हैं।

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला रहेगा। साहित्य संगीत में दिलचस्पी का फायदा होगा। संपत्ति, गृह, पारिवारिक मामलों में नई शुरुआत कर सकते हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। दूसरों के लिए अपनी उपलब्धता बनाए रखें।

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस सप्ताह अनुसंधान से जुड़े कार्य इस सप्ताह के मुख्य पहलू हैं। शुक्रवार और शनिवार को आप थोड़ा महत्वाकांक्षी बनें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, नयी खरीदारी के लिए भी समय अनुकूल है, नए लाभकारी संबंध बनेंगे। आरामदायक तरीके से काम करें।

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ खास अनुकूल नहीं रहने वाला है। आज आपका अपने जीवनसाथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस सप्ताह पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस सप्ताह आप अपने करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।

Published on:

12 Sept 2025 07:41 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 : मेष से कन्या राशि तक, इस हफ्ते आपका भाग्य क्या कहता है? पढ़ें टैरो साप्ताहिक राशिफल

