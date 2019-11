Tik Tok के लिए बैल के साथ स्टंट करना युवक को पड़ा भारी, जान देकर चुकानी पड़ी कीमत

नई दिल्ली। सोशल मीडिया के दौर में आजकल हर कोई फेमस होने के नए-नए पैंतरे आजमाता है। तभी तमिलनाडू के एक 22 वर्षीय युवक ने Tik Tok पर स्टंट वाला वीडियो पोस्ट करने का मन बनाया। इसके लिए वो अपने बैलों के साथ वीडियो शूट करने लगा। मगर लगातार स्टंट से परेशान होकर बैल ने युवक को तालाब में पटक दिया। जिसमें डूबने से युवकी की मौत हो गई।

मामला तमिलनाडु के कोयंबटूर का है, जहां 22 वर्षीय विग्नेश्वरन अपने बैल के साथ तालाब में ‘टिक-टॉक’ विडियो बना रहा था। युवक तालाब में अपने बैल की सवारी कर रहा था जिसे उसके दोस्त कैमरे में कैद कर रहे थे। विग्नेश्वरन के पास कई बैल थे, जिन्हें वो दक्षिण भारत के मशहूर त्योहार जल्लीकट्टू के लिए तैयार करता था। विग्नेश्वरन अपने दोस्तों (परमेस्वरन, बुवनेस्वरन और माधवन) के साथ नहाने और बैल को नहलाने वाडुगपालयम के एक तालाब (drown) पर गया था। उन्होंने एक विडियो पर व्यूज देखने के बाद बैल के साथ वैसा ही स्टंट करने का फैसला किया।

विग्नेश्वरन बैल पर सवार हो गया था। वह बैल के साथ स्टंट कर रहा था तभी अचानक बैल परेशान हो गया। उसने विग्नेश्वरन को अपनी पीठ से उठाकर नीचे पटक दिया। युवक के गहराई वाली जगह पर फेंकने से वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की मगर नाकामयाब रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विग्नेश्वरन को तैरना नहीं आता था, जिसके कारण डूबने से उसकी मौत हो गई।

