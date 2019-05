घर में पत्नी को पीट रहा था पति, बच्चे ने उठाया ये कदम हर कोई कर रहा है तारीफ

नई दिल्ली: आमतौर पर देखने को मिलता है कि घर में छोटे-छोटे झगड़े घरेलू हिंसा ( domestic violence ) का रूप ले लेते हैं। वहीं एक सच ये भी है कि ये घरेलू हिंसा घर की चार दीवारी में ही दबकर रह जाती है। घर के बच्चे तो छोड़िए बड़े बुजुर्ग भी इसके बारे में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन यूपी का एक ऐसा बच्चा चर्चा में बना हुआ है, जिसने घरेलू हिंसा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है।

दरअसल, 8 साल का मुश्ताक उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के जिला संत कबीरनगर ( sant kabirnagar ) में अपने माता-पिता के साथ रहता है। वहीं घर में उसके पिता उसकी मां को पीट रहे थे। मुश्ताक को जैसे ही इस मामले के बारे में पता चला वो 1.5 किलोमीटर दौड़कर पुलिस स्टेशन ( police station ) पहुंचा। यहां पहुंचकर उसने अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ये नजारा देखकर पुलिस स्टेशन में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। यूपी पुलिस ( up police ) के टेक्निकल सर्विस में तैनान एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राहुल श्रीवास्तव ने अपने आधिकारिक ट्विटर से इस बहादुर बच्चे का ये मामला शेयर किया।

Meet Mushtak,8 yrs old from Sant Kabirnagar, UP



He ran for 1.5 kms to report to Police that his mother was being beaten up by his father after which his father was arrested.



Big Lessons to learn from a little child to resist & report #DomesticViolence #LessonsChildrenTeach pic.twitter.com/byCuDz1kuK