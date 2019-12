दिल्ली में कितना भी गिर जाए तापमान, ऑटोवाले के इस जुगाड़ से नहीं लगेगी ठंड

नई दिल्ली। यूं तो पूरे उत्तर भारत में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में भी सर्द हवाओं (chilled wind) की रफ्तार तेज हो गई है। लगातार तापमान गिरता जा रहा है। पिछले एक-दो दिन में यहां का तापमान (temperature) 2 डिग्री तक जा पहुंचा। ऐसे में ठंड से बचने के लिए एक ऑटोवाले (autowala) ने कमाल का जुगाड़ लगाया है। जिसे देख लोग वाह वाह कर रहे हैं।

दरअसल ऑटोवाले ने पूरे ऑटो को सफेद पैकेजिंग छिल्ली से कवर कर दिया है। इसमें बबल्स होने की वजह से ये एयरटाइट होते हैं। इसमें हवा नहीं घुस पाती है। पीछे बैठने वाली सवारी को कोई दिक्कत न आए इसलिए चालक ने उनके सेक्शन में भी यही जुगाड़ लगाया है।

ऑटोवाले का ये तरीका भले ही सिम्पल हो। मगर उसकी होशियारी की सब तारीफ कर रहे हैं। ऑटोवाले का वीडियो एक शख्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि ये तरीका भले ही सिंपल हो मगर ये बहुत ही असरदार है। इससे दिल्ली की ठंड से बचा जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं।

autowala won my heart! Simple technique but really effective to save the passenger from Dilli ki sardi! #jugaadzindabad #dillikisardi pic.twitter.com/dpemE09f0x