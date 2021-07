शादी से ठीक पहले दुल्हन के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस ने ड्राइवर और फोटोग्राफर को भी बनाया आरोपी

नई दिल्ली।

अपनी शादी को यादगार और दिलचस्प बनाने के लिए कई बार लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं, जो न सिर्फ उनके खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए मुसीबत बन जाती है। कुछ लोग तो कोरोना संकट के इस दौर में भी ऐसी गंभीरता नहीं बरत रहे। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र में पुणे जिले में सामने आया।

यहां एक दुल्हन ने शादी से ठीक पहले ऐसी हरकत कर दी, जिसके बाद पुलिस को न सिर्फ उसके खिलाफ बल्कि उस समय उसके साथ जो लोग भी थे, उन पर भी केस दर्ज करना पड़ा। पुलिस ने दावा किया है कि 23 वर्षीय एक युवती और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मोटर वाहन कानून और कोरोना महामारी आपदा नियमों के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया गया है। वैसे, पुलिस को भी केस दर्ज करने की याद तब आई, जब घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

दरअसल, दुल्हन के लिबास में युवती अपने विवाह समारोह स्थल पर जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में वह एसयूवी की बोनट पर बैठ गई और बीच रास्ते पर वीडियोग्राफी कराते हुए वहां से समारोह स्थल पर पहुंची। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो जब पुलिस ने देखा तो उन्हें केस दर्ज करने की याद आई।

पुणे के लोनी कालभोर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि युवती एसयूवी के बोनट पर बैठकर सासवड जा रही थी। यहां विवाह समारोह था। वीडियो सुबह के समय रिकॉर्ड किया गया था और वाहन पुणे-सासवड रोड पर जा रहा था। इस दौरान युवती चलते वाहन के वोनट पर बैठी थी और बाइक सवार एक व्यकित वीडियो बना रहा था।

Maharashtra: A case has been registered against a bride for sitting on bonnet of a car & others inside without wearing a mask, during a video shoot in Dive Ghat area of Pune. The Incident was reported after a video went viral on social media(13.07)



(Screengrab from viral video) pic.twitter.com/iVr1JQkanK