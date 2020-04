एयरलाइन कंपनियों ने एक-दूसरे का जमकर उड़ाया मजाक, यूजर्स बोले- पूरे लॉकडाउन इसी तरह लगे रहो

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) के तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए देशभऱ में लॉकडाउन ( Lockdown ) किया गया है। इस बीच देश में सेवा हवाई सफर की सर्विस मुुहैया कराने वाली प्रमुख एयरलाइंस के बीच मजाकिया ट्वीट वॉर छिड़ गया।

इंडिगो ( Indigo ) ने विस्तारा एयरलाइंस ( Vistara Airline ) को टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘‘हे एयर विस्तारा ( Vistara ), हमने सुना है आप अब ऊंचा नहीं उड़ पा रहे। आपको बता दें कि विस्तारा की टैग लाइन ‘फ्लाई द न्यू फीलिंग’ (नए अनुभव की उड़ान) है।

हर साल 1 करोड़ कुत्ते खा जाता हैं चीन, जानें किन जानवरों पसंद करते हैं यहां के लोग

No 😌 @IndiGo6E, these days being on-ground is a wonderful thing. Flying would not be the ‘smart’ choice, what say @goairlinesindia? #StayingParkedStayingSafe — Vistara (@airvistara) April 10, 2020

विस्तारा ने इंडिगो की इस हरकत पर जवाब देते हुए लिखा कि इन दिनों ग्राउंड पर होना एक अद्भुत अहसास है। इसके बाद विस्तारा ने गोएयर की टैगलाइन ‘फ्लाई स्मार्ट’ का इस्तेमाल करते ट्वीट किया, ‘‘फ्लाईंग अभी स्मार्ट चॉइस नहीं होगी, गोएयर क्या कहते हो।

इस पर गोएयर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया- घर पर रहना अब सेफ फीलिंग है। इस ट्वीट वार को आगे बढ़ाते हुए गोएयर ने एयर एशिया इंडिया को टैग किया और लिखा, ‘‘एयर एशिया इंडिया अभी आप यह नहीं कह सकते हैं ‘नाऊ एवरीवन कैन फ्लाई’ (अब सब उड़ सकते हैं)’’ एयर एशिया की टैगलाइन ‘ नाऊ एवरीवन कैन फ्लाई’ है।

होटल में खाना खाने गया था परिवार, वापस लौटे तो हो गया कोरोना

Totally, @airvistara! Staying home is the safe feeling! We can hardly wait till everyone takes to the skies, coz at the moment it's not like #NowEveryoneCanFly right, @AirAsiaIndian? #StayingParkedStayingSafe — GoAir (@goairlinesindia) April 10, 2020

Absolutely @goairlinesindia, for now though, staying at home is the Red. Hot. Spicy thing to do! Isn't that right @flyspicejet?! #StayingParkedStayingSafe — AirAsia India (@AirAsiaIndian) April 10, 2020

इसके बाद एयर एशिया ( Air Asia ) ने इन मजाक भरे ट्वीट को बढ़ाते हुए स्पाइस जेट की टैगलाइन का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, ‘‘अभी घर पर रहने के लिए रेड, हॉट और स्पाइसी चीजें करनी होंगी। स्पाइसजेट की टैगलाइन रेड, हॉट, स्पाइसी है।

अब भला स्पाइसजेट ( SpiceJet ) इस रेस में कहां पीछे रहती। स्पाइसजेट ने एयर एशिया के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘‘यह जानकर अच्छा लगा कि हमारी सोच मैच कर रही है जैसे कि हमारा रंग भी एक जैसा है। हम खुश हैं कि हम एक बेहतर कल बना रहे हैं।