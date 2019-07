एजाज खान की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन, जानकर आप रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली: आज के दौर में कई तरह की ऐप चर्चा में हैं, जिनका लोग काफी इस्तेमाल करते हैं। इन्ही में से एक है टिक टॉक ( tiktok )। इस पर लोग कई तरह के फनी वीडियो ( video ) बनाकर डालते रहते हैं। लेकिन हाल ही में पूर्व बिग बॉस ( Bigg Boss ) कंटेस्टेंट एजाज खान ( Ajaz Khan ) ने टिक टॉक पर कुछ ऐसा वीडियो बनाया, जिसकी वजह से अब उन्हें मुंबई साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला।

क्यों किया गया गिरफ्तार

दरअसल, झारखंड ( Jharkhand ) में मॉब लिंचिंग की घटना के बाद एजाज खान ने टिक टॉक के कुछ स्टार्स के साथ एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। इस वीडियो में उन्होंने मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) का मजाक भी उड़ाया था। आलम ये था कि #AjajKhan ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। इसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक, सेक्शन 153A ओर 67 के तहत एजाज को गिरफ्तार किया गया है और अब जल्दी ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में सोशल मीडिया ( social media ) पर लोग उनको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे।

