फेक अलर्ट: भरी संसद में सो रहे थे अमित शाह? जानें वायरल तस्वीर की सच्चाई

नई दिल्ली: सोशल मीडिया ( social media ) पर आए दिन कई फोटो तो कई वीडियो वायरल ( viral ) होती रहती हैं। यही नहीं लोग इनको काफी शेयर भी करते हैं। ऐसा ही एक फोटो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। ये फोटो किसी और का नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का है। इस फोटो में दावा किया जा रहा है कि शाह संसद में सो रहे थे। चौंकिए मत फोटो तो ऐसा ही कह रही है।

Levels of hypocrisy of bhakts : unmatched!@RahulGandhi using his phone is a problem but then @AmitShah sleeping is not! pic. Twitter .com/MRzogJE5PU