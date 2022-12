28वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर बिग बी ने नागरिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों का जिक्र किया। उनके इस बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी अमिताभ बच्चन पर सवाल उठाती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ टीएमसी भाजपा के शासन में देश के महौल को लेकर सवाल करती नजर आई।

Amitabh Bachchan talks about Civil Liberties, Freedom of speech during the Kolkata International Film Festival