‘अपोलो 11 मून मिशन’ के 50 साल होने पर गूगल ने बनाया ये खास डूडल, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: वैसे तो मानव इतिहास में हमने कई कामयाबियां हासिल की, लेकिन इसमें बड़ी कामयाबी के तौर पर चांद ( moon ) पर इंसान का पहला कदम रखना था। इसी उपलब्धि को आज पूरे 50 साल हो गए हैं। वो भी एक समय था जब चांद पर जाना लगभग असंभव सा लगता था, लेकिन वैज्ञानिकों ( scientists ) ने इस असंभव काम को संभव कर दिखाया। चांद पर इंसान का पहला कदम नासा ( nasa ) के अपोलो 11 मून मिशन के तहत पूरा हुआ था।

