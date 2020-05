Lockdown: साइकिल से सब्जी बेचकर घर चलाने वाली लड़की को पुलिस ने दिया अनोखा तोहफा

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( coronavirus ) की चेन तोड़ने के लिए देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) किया हुआ है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार असहाय, गरीब लोगों पर पड़ी है। रोजगार छीनने के साथ ही रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को असम के डिब्रूगढ़ पुलिस ( Dibrugarh Police ) ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। दरअसल, असम में रहने वाली 20 वर्षीय जनमोनी गोगोई इन दिनों साइकिल से सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण कर रही है। जब उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो डिब्रूगढ़ पुलिस उसके घर पहुंची और उसे तोहफे में बाइक दी।

सब्जी बेचकर कर रही पालन पोषण ( Girl sell Vegetable on Cycle )

दरअसल, असम के डिब्रूगढ़ में रहने वाली जनमोनी गोगोई जो एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है, मगर लॉकडाउन के चलते उसने परिवार का जिम्मा उठाया है और साइकिल पर घर-घर जाकर सब्जियों की बिक्री शुरू की। जनमोनी ने डिब्रूगढ़ सरकार गर्ल्स स्कूल से अपनी उच्च माध्यमिक की पढ़ाई पूरी की है। वह अपने माता किरण गोगोई और पिता मोनोमोती की इकलौती बेटी हैं। सोशल मीडिया जनमोनी गोगोई की तस्वीर वायरल हो गई। जिसके बाद डिब्रूगढ़ पुलिस उसके घर पहुंची और उसे बाइक भेंट की।

पिता कई सालों से बीमार

जनमोनी ने बताया, मेरे पिता पिछले 18 वर्षों से बीमार हैं। वह चल नहीं सकते हैं और मेरी मां परिवार चलाने के लिए बोरबरुआ बाजार में सब्जियां बेचती हैं। अब मैं उन्हें सब्जियां बेचने में मदद कर रही हूं। लॉकडाउन में हम सब्जियां बेचने के लिए बोरबरुआ नहीं जा सकते, इसलिए मैंने साइकिल पर घर-घर जाकर सब्जियां बेचने का फैसला किया।

Janmoni Gogo sells vegetables on a bicylcle to fend for her family. Inspired by her self respect & guided by our visionary @DGPAssamPolice Sir's direction to transform ourselves from police force to facilitators of economy, DYSP HQ gifted the little entrepreneur a moped / bike pic.twitter.com/kncyhRQEr9

सरकार से नहीं मिली कोई मदद

माँ मोनोमोती ने कहा, हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मेरी बेटी साइकिल पर सब्जी बेच रही है। मेरे पति किरण पिछले 18 वर्षों से नहीं चल सकते क्योंकि उनके पैर में समस्या है। उन्होंने बताया, सब्जियां बेचकर मैं थोड़ा बहुत कमा लेती हूं। कभी-कभी मुझे बिना कुछ कमाए घर लौटना पड़ता है।

डीजीपी की पहल पर मिला तोहफा

इस पर डिब्रूगढ़ पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा, जनमोनी गोगोई इन दिनों अपने घर का लालन-पालन करने के लिए साइकिल पर सब्जी बेचती है। उसके आत्मसम्मान से प्रेरित होकर डीजीपी ने उसे बाइक भेंट करने को कहा। इसके बाद डिब्रूगढ़ पुलिस ने व्यवसाय के लिए बाइक भेंट की है। सोशल मीडिया पर डिब्रूगढ़ पुलिस की काफी तारीफ की जा रही है।

She is Janmoni Gogoi from Dibrugarh,Assam. She is a student. But during Lockdown,she took the responsibility of her family on her shoulder,started selling vegetables on bicycles..and today a team of @dibrugarhpolice visited her and gifted her a bike for her business. 👏👏👏👏 pic.twitter.com/hqwtLiAI7r