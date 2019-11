फेक अलर्ट: ये वीडियो दिल्ली का नहीं पाकिस्तान के स्कूल का है, सीएम केजरीवाल की हो रही है तारीफ

नई दिल्ली: शिक्षा किसी भी इंसान के लिए बेहद जरूरी है। वो नारा तो आपने सुना ही होगा कि 'पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढेगा इंडिया'। वहीं बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें, तो यहां केजरीवाल सरकार ने स्कूल में काफी बदलाव किए हैं। यानि स्कूलों को हाईटेक बनाया है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया ( social media ) पर दिल्ली के स्कूलों को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है।

किया जा रहा है ये दावा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल के छात्र एक एटीएम जैसी मशीन पर अपना आईडी कार्ड दिखाकर अटेंडेंस लगा रहे हैं। साथ ही इस पोस्ट के साथ किए गए दावे में लिखा है 'देखों केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों को क्या बना दिया, जिसे सारा संसार देखने आ रहा है। बच्चों के स्कूल में हाजिरी लगते ही मेसेज घर पहुंच जाता है।'

सामने आया ये सच

इस वीडियो को कई लोगों ने इसी दावे के साथ शेयर किया, लेकिन जब हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की तो पाया कि ये वीडियो असल में पाकिस्तान का है जिसे दिल्ली के स्कूल का बताकर शेयर किया जा रहा है। हमें यूट्यूब पर एक वीडियो मिला, जिसे 3 अगस्त 2019 को अपलोड किया गया था। वीडियो के कैप्शन में लिखा है 'Online Attendance System with SMS alert to parents in Pakistan' वहीं फेसबुक पर भी 'people Magazine Pakistan' नाम के फेसबुक पेज पर भी शेयर किया गया था।