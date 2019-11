यहां जानें अयोध्या पर फैसला आने से पहले क्या बोल रहे हैं लोग, #AyodhyaHearing हो रहा ट्रेंड

नई दिल्ली: देश के सबसे चर्चित राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) अपना फैसला सुनाएगी। बस कुछ ही देर में कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से 5 जजों की पीठ अपना फैसला पढ़ना शुरू करेगी। ऐसे में फैसला क्या आएगा इस पर हर देश वासी की पैनी नजर बनी हुई है।

Peace Bro !! 🙏🙏🙏 Thalapathy @actorvijay way! We living in 21st century. We people must understand all past riots just coz of politics. Just move on brothers & sisters. We all belong to one Nation India🇮🇳 #BabriMasjid #AYODHYAVERDICT #AyodhyaHearing #Hindus #Muslims 🤝 pic.twitter.com/wLMrgHARev

इन सबके बीच ट्विटर पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वैसे ज्यादातर लोग समझदारी दिखाते हुए शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। वहीं कुछ लोगों को ये भी कहना है कि फैसला जो भी हो हम सबको एक होना होगा और फैसले का समान करना होगा।

Today, let's proove to the world our country's strength and unity. To tell the single religion countries that "we the people of India" are brothers, no matter from which religion we belongs to. #hindumuslimbhaibhai #AYODHYAVERDICT #AyodhyaHearing #NarendraModi

जय हिंद 🙏 pic.twitter.com/nwMdk4NBf1