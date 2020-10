रातों रात स्टार बना 'Baba Ka Dhaba', जोमैटो पर हुआ लिस्टेड

नई दिल्ली। किस्मत किसकी, कब, कैसे बदल जाए यह कोई नही जानता। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसकी कहानी दिल को दहला देने वाली है। लेकिन आज उनकी बदलती किस्मत को देख हर कोई उस बुजुर्ग दंपती की मुस्कान के साथ खुश हो रहा है।

दरअसल वायरल हो रहा वीडियो एक ऐसे बुजुर्ग दंपती का है जो 80 साल की उम्र में भी अपने पेट को पालने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन लोगों का पेट भरने वाला यह दपंती खुद इन दिनों भूखे रहने को मजबूर था। यह बुजुर्ग दंपती मालवीय नगर में एक 'Baba Ka Dhaba' चलाते हैं। मगर काम कम होने की वजह से लोग उनकी दुकान पर नही आते थे। लेकिन दिल वालों की दिल्ली में बुजुर्ग के आंसूओं को देखकर उन लोगों का दिल पसीज ही गया और उनकी मदद के लिए आगे आए।

सोशल मीडिया पर 'Baba Ka Dhaba' की मदद करने की गुहार लगाई गई। जिसका नतीजा यह हुआ कि भारी संख्या में दिल्ली के लोग बाबा के सर्मथन में ढाबे पर पहुंचे। और बुजुर्ग दंपती का ढाबा एक बार फिर खुशियों से भर गया।

UPDATE: baba ka dhaba is now listed on zomato and our team is working with the elderly couple there to enable food deliveries



thank you to the good people of the internet for bringing our attention to this ❤️