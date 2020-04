भिखारी ने अंग्रेजी गाना सुनाकर जीता लोगों का दिल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Socail Media ) पर आए दिन कोई न कोई नया वीडियो ( Video ) वायरल होता रहता है। ऐसा ही एक वीडियो तेजी से सुर्खिया बटोर रहा है। इस वीडियो में एक भिखारी को बड़े ही मस्त अंदाज में इंग्लिश गाना गाते हुए सुना जा सकता है।

भिखारी ( Beggar ) की यह कलाकारी देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। दो मिनट बीस सेकंड के इस वीडियो को ट्विटर पर वंदना जयराजन ने शेयर किया है। वीडियो में भिखारी को जिम रीव्स ( Jim Reeves's ) के फेमस गाने को बड़े ही सुरीले अंदाज में गाता है।

This man, a beggar from Patna sings Jim Reeves "He'll have to go".

Priceless ❤️ pic.twitter.com/lJdoRjrxMa