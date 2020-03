Voter ID Card में लगा दी कुत्ते की तस्वीर, पीड़ित ने कहा- चुनाव आयोग पर करूगां मानहानि का केस

नई दिल्ली। वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) में नाम और जन्मतिथि से जुड़े कई मामले आते रहते हैं। लेकिन इस बार जो गलती हुई है उसने तो हद ही पार कर दी है। दरअसल, एक शख्स के वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) में उसकी फोटो की जगह कुत्ते की फोटो लगा दी गई। जिसके बाद शख्स ने चुनाव आयोग (Election Commission of India ) के खिलाफ मानहानि का केस करने का फैसला कर लिया।

लापरवाही से जुड़ा ये मामला पश्चिम बंगाल (West Bangal) के मुर्शिदाबाद के रामनगर गांव का है। जहां सुनील कर्माकर (Sunil Karmakar )नाम के शख्स की वोटर आईडी में कुत्ते (Dog) का फोटो लगा मिला है। अपने वोटर कार्ड में कुत्ते की तस्वीर लगे होने के कारण वो काफी दुखी हैं।

Coronavirus से बचने के उपाय बताता है ये फलवाला, सड़क किनारे लगाता है दुकान

सुनील का कहना है कि आयोग ने उनके उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस् पहले भी उनके वोटर आईडी में गलतियां थी। जिसके चलते उन्होंने आईडी में सुधार के लिए आवेदन किया था। लेकिन इस बात तो और भी और भी बड़ी गलती हो गई।उनको जो नया आईडी कार्ड मिला, उसमें उनकी तस्वीर की जगह कुत्ते की तस्वीर लगी हई है।कर्माकर ने कहा कि उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए वे चुनाव आयोग(Election Commission of India ) के खिलाफ मानहानि का केस करूंगें।

Sunil Karmakar: Y'day I was called at Dulal Smriti School & this voter ID was given to me. I saw the photo. The officer there, signed & gave it to me but he didn't see the photo. This is playing with my dignity. I will go to BDO office & request that this should not happen again" https://t.co/zTn5JwBF3x pic.twitter.com/b7pWIxTIy2