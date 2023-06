बुज़ुर्ग की मदद के लिए बाइक सवार ने निकाली कमाल की तरकीब, वीडियो जीत लेगा आपका दिल

बुज़ुर्ग की मदद के लिए बाइक सवार ने निकाली कमाल की तरकीब, वीडियो जीत लेगा आपका दिल

जयपुरPublished: Jun 05, 2023 04:33:54 pm Submitted by: Tanay Mishra

Bike Rider's Heart Winning Way To Help Old Man: इस दुनिया में इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है। अक्सर ही इस बात के उदाहरण सामने आते रहते हैं। हाल ही में इसी तरह का एक और मामला सोशल मीडिया पर देखने को मिला जब एक बाइक राइडर ने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की मदद करने के लिए एक तरकीब निकाली।

Bike rider helping an old man cross road