कोरोना के बढ़ते मामले के बीच इस शख्स के कारनामें को देख लोग हो रहे है परेशान, बदला मॉस्क लगाने का तरीका

नई दिल्‍ली। देश के एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। जो पुराने कोरोना से ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। कुछ राज्‍यों में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिनमें से मुंबई में संक्रमित लोगों के केस ज्यादा देखने को मिल रहे है। कोरोना से बचाने के लिए यहां की सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही है। लेकिन इसके बाद भी लोगों की लापरवाही बढ़ते जा रही है। ऐसी ही एक तस्‍वीर सामने आई है जिसे बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने पोस्‍ट की है.

तस्‍वीर ने आनंद महिंद्रा को किया परेशान

इस तस्‍वीर में एक व्‍यक्ति ट्रेन पर बैठकर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मॉस्क को नाक में नही बल्कि सोने के लिए आंखों पर लगाया हुआ है। जो काफी निंदनीय है। जहां एक ओर लोगों को तरह तरह के विज्ञापन देकर जागरूक करने की कोशिश कि जा रही है तो वही कुछ ऐसे ही लोग कोरोना को बढ़ाने में मदद कर रहे है।

When you start looking for reasons behind the recent rise in Covid cases in Mumbai...(This is one jugaad that doesn’t deserve any applause.) pic.twitter.com/3FbyNR7ClM