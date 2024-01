एक बिल्डिंग से दूसरी पर जंप करते हुए बीच में ही गिरी कार, वीडियो हुआ वायरल

Car Jump Stunt Goes Terribly Wrong: दुनिया में स्टंट के दीवानों की कमी नहीं है। इसी दीवानगी के चक्कर में कई बार लोग ऐसे स्टंट कर बैठते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं और इस वजह से कुछ ऐसा हो जाता है जिसका उन्हें अफसोस होता है। ऐसा ही कुछ हुआ ऐसे शख्स के साथ जिसने कार को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप कराने का स्टंट करने की कोशिश की।

Car jumping from one building to another