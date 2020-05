शेफ विकास खन्ना को भाया ₹1 में इडली खिला रही अम्मा का काम, मदद के लिए भिजवाया राशन

नई दिल्ली। कोरोना संकट ने कई लोगों को दाने-दाने के लिए मोहताज कर दिया है। लॉकडाउन ( Lockdown ) में कई लोग बेरोजगार हुए, तो कईयों का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी तमिलनाडु की 80 वर्षीय कमलाथल अम्मा ( K Kamalathal Amma ) 1 रुपये में ही इडली बेच रही हैं, ताकि भूखे लोगों का पेट भरा जा सके।

लॉकडाउन की चुनौतियों के बावजूद भी अम्मा ने इडली की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की। इससे पहले अम्मा चूल्हे पर इडली पकाती थीं मगर उन्हें ये नेक काम करते देख कुछ समय पहले आनंद महिंद्रा ( Anad Mahindra ) ने दादी को गैस कनेक्शन दिलवाकर उनकी मदद की थी।

इस बार भारत के मशहूर शेफ विकास खन्ना ( Chef Vikas Khanna ) अम्मा के काम के कायल हो गए। विकास खन्ना ने अम्मा की मदद को हाथ बढ़ाया और उन तक राशन पहुंचाया है। ताकि वह ऐसे ही भूखे लोगों का पेट भरती रहें! और उनका ये काम किसी राशन की दिक्कत की वजह से न रूकें।

Good Morning.

Im trying to write this without breaking down.

Ive been HUGE fan of K Kamalathal,Coimbatore,Tamil Nadu since @anandmahindra ji wrote ab her.

A few days back she said that "No One Should Go Hungry: Despite Lockdown & Losses, 80-YO Refuses To Hike Idli Price Of Re 1 pic.twitter.com/xxG7p5xgtp