ChhapaakReview हुआ ट्रेंड फिल्म देखकर लौटे लोग रो पड़े, देखें ये जबरदस्त रिएक्शन

नई दिल्ली: आज शुक्रवार है और हर बार की तरह एक फिल्म रिलीज हुई। लेकिन इस बार काफी लोगों की नजरें थिएटर की तरफ थी और उसके सबसे बड़ा कारण था अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) की फिल्म 'छपाक' ( Chhapaak ) का रिलीज होना। काफी संख्या में लोग फिल्म देखने पहुंचे और पहुंच रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग फिल्म देखने के बाद अपने-अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं।

#ChhapaakReview one of the most moving films I have ever watched. Cried, laughed and @deepikapadukone owned every scene.



Kudos to @masseysahib @meghnagulzar @foxstarhindi — shivani dixit (@DixitDixit95) January 10, 2020

दरअसल, लोग ट्विटर पर #ChhapaakReview के साथ अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। फिल्म देखकर लौटे कई लोगों का कहना है कि इस फिल्म ने उनके रोंगटे खडे कर दिए। वहीं कुछ लोग दीपिका की अदायकी के फिर से दीवाने हो गए हैं। वहीं कई यूजर ने लिखा कि फिल्म देखकर उनकी आंखें नम हो गई।

First Day First Show #Chhapaak

What a movie ..... @meghnagulzar superb direction and what an ending and a great message

Powerful acting by @deepikapadukone @masseysahib silently delivered his career best so far , big fan of his work.

A must watch movie 4.5🌟#ChhapaakReview — Sayan Bagchi (@HeyAmSayan) January 10, 2020

Fabulous movie

Chappak

Won hearts...

Deepika was outstanding with her role as Malti....

India needs such movies#ChhapaakReview — [email protected] (@imdaredevil21) January 10, 2020

MALTI SMILED, CRIED, FOUGHT AND IT JUST PIERCED MY SOUL.

STANDING OVATION FROM EACH AND EVERYONE IN THE THEATER.

I AM DEFINITELY SPEECHLESS AFTER WATCHING THIS. AN ABSOLUTE MASTERPIECE. #Chhapaak #ChhapaakReview #DeepikaPadukone pic.twitter.com/IMFS3vaT5V — I STAND WITH DEEPIKA⁷ 🙏🏼 (@shriyaparab30) January 10, 2020

The songs & lyrics 😭❤️❤️❤️

The climax....

THE CLIMAX... I never expected that..

Standing ovation to @meghnagulzar just for THE CLIMAX ❤️@atikachohan 🙌👏👏#ChhapaakReview #Chhapaak — CHHAPAAK on 10 JAN 2020 (@Vishnu__Bala) January 10, 2020

इससे पहले जब दीपिका दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंची थी, तो उसके बाद उनकी इस फिल्म का बहिष्कार करने की बात भी सामने आ रही थी। लोग दो खेमों में बंटे हुए नजर आ रहे थे। गौरतलब, है कि मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बन ये फिल्म अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी है। आप खुद देखिए लोग कैसे रिएक्शन दे रहे हैं।