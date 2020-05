गुजरात में 5 साल पहले ही आ चुका था कोरोना, किसी ने सोचा नहीं था इतना खतरनाक होगा

-Coronavirus: भारत में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग कोरोना महामारी ( Covid-19 In India ) का नाम सुनते ही डर जाते है।

-Coronavirus in India: लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में 5 साल पहले ही कोरोना ( Coronavirus in Gujrat ) आ चुका था। उस समय ना ही लोग इस नाम से डरते थे और ना ही इसे कोई बीमारी के रूप में जानता था।

-गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 390 नए मामल सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 7 हजार के पार हो गई है।