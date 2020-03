कोरोना वायरस : लोग नहीं मानें बात तो पुतिन ने डराने के लिए छोड़े 800 शेर, जानें हकीकत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कभी कोई दवा बनाने का दावा करता है। तो कोई शंख से वायरस के खात्मे की बात कहता है। इन दिनों एक और खबर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए देश में लॉक डाउन किया है। मगर लोग घरों से निकलना बंद नहीं कर रहे है। ऐसे में उन्हें डराने के लिए व्लादिमिर पुतिन ने सड़कों पर करीब 800 शेर खुले छुड़वा दिए हैं।

वायरल खबर के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति ने जनता से इस संकट के दौर में घरों में रहने के लिए कहा था। इस सिलसिले में उन्होंने कई बार आग्रह भी किया था। मगर लोग नहीं मानें इसलिए पुतिन ने सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने रूस के रिहायशी इलाकों में 800 शेर और बाघ छुड़वा दिए हैं। माना जा रहा है कि पुतिन लोगों के मन में खौफ पैदा करना चाहते है जिससे वे डर के चलते घर से बाहर नहीं निकलेंगे। शेरों की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

#Covid_19

Vladimir Putin has given Russians two options

You stay at home for 2 weeks or you go to jail for 5years

No middle ground

RUSSIA Vladimir Putin has Dropped 800 tigers and Lions all over the Country to push people to stay Home.. Stay Safe Everyone! pic.twitter.com/41KOjl8vNe