कोल्ड ड्रिंक की बोतल से शख्स ने बना डाली Face Sheild, IAS अफसर हुए मुरीद, शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली। देश में टैलेंट की कमी नहीं है और बात जुगाड़ (Desi Jugaad) की हो तब तो भारतीयों का नाम सबसे पहले आता है। तभी कोरोना से बचने के लिए Face Sheild बना दी। मजेदार बात यह है कि इसमें उसके एक भी रुपए खर्च नहीं हुए, उसने महज कोल्ड ड्रिंक की बोतल (Cold Drink Bottle) का इस्तेमाल करके इसे बनाया है। शख्स की कारीगरी देख IAS अफसर तक उसके मुरीद हो गए हैं। उन्होंने उसका वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।

Nothing can beat this Desi “0 cost Face Shield.”

Amazing invention.👏👌👍@thebetterindia pic.twitter.com/EnJkereEby