पीएम मोदी ने किया था जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उसमें हुआ गड्ढा? जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में कई प्रोजेक्टस का उद्घाटन किया। लेकिन इन दिनों एक बात काफी चर्चा में है कि राजमार्ग दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे में एक साल के अंदर ही गड्ढा हो गया। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ( pm modi ) ने किया था। इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। चलिए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या।

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने पिछले साल मई महीने में 14 लेन के राजमार्ग दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया था। वहीं अब सोशल मीडिया ( social media ) पर कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही है। इन तस्वीरों में ये दावा किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे में एक साल के अंदर ही गड्ढा हो गया है। इन तस्वीरों के साथ एक संदेश भी लिखा है 'दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करे पूरा 1 साल हो गया है इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों लोगों ने किया था। अब सड़को की हालात आप खुद देखिए !!'

Traffic Alert:

Traffic congestion on NH-48 on Hero Honda flyover towards Delhi due to damage of flyover. Gurugram traffic police officials are on the spot to facilitate traffic.

Inconvenience caused is highly regretted. pic.twitter.com/WZdj2SCz0w