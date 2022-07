सोशल मीडिया पर एक लड़का और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टी-शर्ट की कीमत को लेकर शुरू हुई बहस मारपीट तक पहुंच जाती है। बहस के दौरान लड़की इतना गुस्सा हो जाती है कि वह कोच के अंदर ही लड़के को थप्पड़ जड़ देती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़का-लड़की टी-शर्ट को लेकर बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह वीडियो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मेट्रो का है, जिसमें दोनों के बीच "जारा" की टी-शर्ट को लेकर बहस होती दिखाई दे रहा है। वीडियो के अनुसार लड़की एक टी-शर्ट लाती है, जिसकी कीमत 1 हजार रुपए बताती है। इसके बाद कहता है कि लड़का कहता है यह 150 रुपए से अधिक की नहीं होगी! लड़की को इसी बात में गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह लड़के के ऊपर हाथ उठा देती है।

Girl Slaps Boy in Delhi Metro Over Zara T-shirt as Dramatic Video Goes Viral