'मुस्कुराएं, वरना देना होगा जुर्माना', सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी किया आदेश !

दुनियाभर के अलग-अलग देशों में अपने-अपने कायदे और नियम हैं। सरकार अपनी जरूरत के मुताबिक नियम बनाती है और इन नियमों का पालन नहीं करने वालों या उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाता है। कुछ ऐसा ही जुर्माना ना मुस्कुराने पर भी वसूला जा रहा है। दरअसल दुनिया में एक देश ऐसे भी है जहां मुस्कुराना भूल गए तो आपको बदले में फाइन देना पड़ेगा। इसको लेकर सरकार की ओर से बकायदा निर्देश जारी किए गए हैं। जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, कौनसा ऐसा देश है जहां नहीं मुस्कुराने पर जुर्माना लगाया जाता है।

अजीबोगरीब नियम के बारे में तो आपने सुना, पढ़ा ये देखा होगा। ऐसा ही एक अजीब नियम फिलीपींस देश में भी बनाया गया है। यहां सरकारी कर्मचारियों के ना मुस्कुराने पर उनसे जुर्माना वसूला जाता है।

