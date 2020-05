Viral Video: दिल्ली की सड़के बर्फ से हुई गुलजार, बारिश के साथ गिरे ओले

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्‍ली-एनसीआर ( Delhi-NCR ) पिछले कई दिनों से मौसम करवटें बदल रहा है। दिल्‍ली एनसीआर के कुछ इलाकों में तो ओले भी गिरे हैं। मई का माह वैसे तो तेज गर्मी का होता है लेकिन गुरुवार को शाम को मौसम ने अचनाक रंग बदला और पहले तेज आंधी चली और उसके बाद बारिश शुरू हो गईं।

इस दौरान दिल्ली के कुछ चुनिंदा इलाकों में थोड़ी देर के लिए ओले भी गिरे। कई जगहों पर तो दिल्ली की सड़के बर्फ से पूरी तरह ढंकी हुई नज़र आ रही थी। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के कमला नगर का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें इस इलाके की सड़क शिमला और कश्मीर की तरह बर्फ से सराबोर दिखाई दे रही है।

This is not Srinagar or Shimla but Kamla Nagar in Delhi after hail & Rain today! 🌨🌩 #DelhiRains pic.twitter.com/oGbZsg3mLZ