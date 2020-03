शाहिद अफरीदी की दरियादिली पर दिल हारे हरभजन सिंह , ट्वीट हुआ वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पाकिस्तान ( Pakistan ) क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ( Shahid Afridi ) लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है।

दरअसल शाहिद अफरीदी ( Shahid Afridi ) भी लोगों को साबुन और मास्क बांट रहे हैं। अफरीदी को ऐसा करते देख दुनिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर में शुमार हरभजन सिंह ( Harbhajan Singh ) ने भी उनकी जमकर प्रशंसा की। इसके साथ ही हरभजन सिंह ने कई तस्वीरें भी शेयर की है।

पाकिस्तान में कोरोना मरीज के साथ सेल्फी लेने की मची होड़, फोटो देख दुनिया माथा पीटने लगी

अफरीदी की डोनेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए भज्जी ने लिखा, ''मानवता के लिए महान कार्य शाहिद अफरीदी, ईश्वर हम सब पर कृपा करें, आपको और शक्ति मिले। अफरीदी के लिए हरभजन के किए गए इस ट्वीट को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

Great work for humanity @SAfridiOfficial May god bless us all.. more power to you.. praying for world’s well being..🙏🙏 Nanak naam chardikala tere bhaane sarbat da bhala 🙏🙏 pic.twitter.com/I0ijsTQ4vO