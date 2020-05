शहर की सड़कों पर टहलते दिखा भेड़ो का झुंड, लोगों को याद आ गए अपने पुराने दिन..देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) ने पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचा रखी है। ऐसे में हर कोई कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। शहरों में इंसानों और वाहनों की आवाजाही न होने से सड़कों पर टहलते हुए जानवरों के वीडियोज सामने आ रहे हैं।

कई जगह तो सड़कों पर तेंदुए दिख रहे हैं, तो कहीं हिरणों का झुंड दिखाई दे रहा है। इसी बीच तुर्की ( Turkey ) से एक वीडियो सामने आया है। जिसमें सड़कों पर भेड़ो के झुंड ( Flocks of sheep ) को टहलते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो तुर्की के शहर सैमसन का है।

Flock of sheep invades Turkey’s city of Samsun last night during the coronavirus lockdown 🐑 pic.twitter.com/Wmf4pKEGPM