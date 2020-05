खाने के लिए पेड़ पर चढ़ा हाथी, सोशल मीडिया पर छा गया वीडियो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिनों कोई न कोई नया वीडियो वायरल ( Viral Video होता रहता है। ऐसा की एक वीडियो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यह वीडियो एक भूखे हाथी का है जो खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है।

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा (Sushanta Nanda) ने शेयर किया है। वीडियो में हाथी को पड़े पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। हाथी अपने दो पैर पेड़ पर रखता है और दो पैरों पर खड़े होकर पेड़ की डाली तोड़ लेता है। फिर वापिस नीचे आकर अपना पेट भरता है।

And the tree came crumbling after