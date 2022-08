पत्नी को मंदिर में छोड़कर गर्लफ्रैंड के साथ बाइक पर घूम रहा था पति, पत्नी ने पकड़ा तो चप्पलों से पीटा

शख्स को अपनी प्रेमिका संग घूमना उस वक्त महंगा पड़ गया, जब उसकी पत्नी ने उसे किसी दूसरी महिला के साथ बाइक पर घूमता देखा। मंदिर में जलाभिषेक के लिए आई महिला ने पति को प्रेमिका के साथ रंगेहाथों पकड़ लिया और उसकी चप्पलों से जमकर पिटाई की।

उत्तर प्रदेश के रामपुर के शाहबाद में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां एक शख्स अपनी पत्नी को मंदिर छोड़ कर अपनी प्रेमिका के साथ घूमने चला गया। पति-पत्नी दोनों मंदिर पूजा करने आए थे, इसी बीच पति ने किसी काम का बहाना बनाया और पत्नि को मंदिर में ही ठहरने को कह कर वहां से चला गया। काफी देर तक जब पति वापस नहीं आया तो महिला पैदल ही गांव की तरफ चल दी। रास्ते में उसने देखा कि उसका पति एक युवति के साथ बाइक पर घुम रहा है। पत्नी यह देखकर चौंक गई, फिर उसने जो किया वह देखकर लोग हैरान हो गए।

