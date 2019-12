दिल्ली पुलिस के सपोर्ट में उतरा सोशल मीडिया, #ISupportDelhiPolice टॉप ट्रेंड पर

नई दिल्ली: रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा नागरिक संशोधन कानून के विरोध के मामले ने जमकर तूल पकड़ा। डीटीसी ( DTC bus ) की 3 बसों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस और छात्रों में जमकर झड़प भी हुई। ऐसे में जहां छात्र पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस इससे पलड़ा झाड़ रही है। इस बीच ये मामला सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है।

दरअसल, ट्विटर पर #ISupportDelhiPolice हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है। वहीं इस हैशटैग के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कोएना मित्रा ( Koena Mitra ) ने डीटीसी बस को आग लगाने को आतंकी हमला बताया और दिल्ली पुलिस का सपोर्ट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा 'प्रिय जामिया स्टूडेंट्स, ये विरोध नहीं हैं ये आतंकी हमले हैं. अब सारे पीड़ित बन गए? पब्लिक प्रॉपर्टी जलाना स्टूडेंट्स का काम है?' वहीं कई लोगों ने इस हैशटैग के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वहीं ज्यादातर लोग दिल्ली पुलिस को सपोर्ट करते हुए भी नजर आए।

Law and order should be maintained at every cost, salute to Delhi police #ISupportDelhiPolice — Nitin Singh (@nitinmaan) December 16, 2019

#ISupportDelhiPolice

The level of patience which Delhi Police keeping is commendable. pic.twitter.com/gWYAzWww3p — Shubham Sharma (@shubhams4154) December 15, 2019

I also support Delhi police — MAGAN DHAVALE (@MaganDhavale) December 16, 2019

I support delhi police — Alok Srivastava (@alok174) December 16, 2019

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा 'दिल्ली पुलिस द्वारा धैर्य का स्तर सराहनीय है।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा 'कानून और व्यवस्था को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस को सलाम।' गौरतलब, है कि रविवार शाम को जामिया नगर में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन बेकाबू हो गया। कुछ लोग हिंसा और आगज़नी पर उतर आए। अज्ञात लोगों ने डीटीसी की तीन बसों को फूंक दिया और कई गाड़ियों में तोड़-फोड़ की गई। प्रदर्शन में जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल थे, लेकिन ये आगजनी और तोड़-फोड़ किसने की ये अभी साफ नहीं हो पाया है।