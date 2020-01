ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने नहीं मिलाया पीएम से हाथ और बताया 'मूर्ख', वीडियो वायरल

नई दिल्ली: किसी भी देश के प्रधानमंत्री का पद काफी बड़ा पद माना जाता है। ऐसे में लोग अपने देश के पीएम की इज्जत करते हैं। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया ( social media ) पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ( prime minister Scott Morrison ) से लोगों ने हाथ मिलाने से इंकार कर दिया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि लोगों ने ऐसा क्यों किया।

दरअसल, बीते 4 महीनों से दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया ( Australia ) के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। वहीं वहां की सरकार और प्रशासन आग पर काबू पाने में असफल रहा है। सितंबर 2019 में लगी आक के कारण 1200 से ज्यादा घर जलकर खत्म हो गए हैं। साथ ही लगभग 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में वहां के लोगों में प्रशासन को लेकर खासा गुस्सा है। वहीं जब प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जायजा लेने वहां पहुंचे, तो लोगों ने उनसे हाथ मिलाने से इंकार कर दिया। साथ ही इस दौरान पीएम स्कॉट को मूर्ख भी कहा गया।

Our Prime Minister, forcing a handshake on a woman for the cameras, and then walking away as she begs him to do his job and help our volunteer firefighters.#AustraliaBurning #AUSTRALIANBUSHFIRES #dismisstheprimeminister pic.twitter.com/f9pPnoMGx6