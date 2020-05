देसी स्पाइडर मैन का करतब देख हैरान हुए लोग,सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों देसी स्पाइरड मैन ( Spider-Man ) खूब सुर्खियों में छाए हुए है। इंटरनेट की दुनिया में एक शख्स का बड़ा ही कमाल का वीडियो वायरल ( Viral ) हो रहा है। इस वीडियो को देख हर कोई ये सीख सकता है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत है तो कोई मुश्किल आपके आड़े नहीं आएगी।

सलमा फहीम ( Salma Fahim ) नाम की आईएएस अधिकारी ने अपने अपने ट्वीटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘मैंने स्पाइडर मैन जिसे लोग यहां मंकी मैन के नाम से भी जानते है उससे चित्रदुर्गा फोर्ट में मिली। वो एक ऐसा रॉक क्लाइंबर हैं जिसने सबकुछ खुद से सीखा है।

Had met 'Karnataka's spiderman' aka Monkey Man at Chitradurga Fort this Jan. He is a self taught rock climber who climbs without any support or props. He dreams of scaling the Angel Falls in Venezuela someday. As they say "Follow your dreams, they know the way". pic.twitter.com/XKMaxEjVYC