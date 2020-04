कुत्ते का दिमाग घूमा तो बन गया 'हेलीकॉप्टर', देखें Viral Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आए दिनों कोई न कोई नया वीडियो वायरल होता रहता है। ऐसा ही एक वीडियो आजकल खूब सुर्खियों में छाया हुआ है।इस वीडियो की सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि एक कुत्ता हेलीकॉप्टर ( Helicopter) की तरह 4 फुट ऊंची छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया। वेल्स की रहने वाली हेलेन लॉरा मोरी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि आखिर कैसे एक कुत्ता 4 फुट ऊंचा गेट के ऊपर से छलांग लगाकर उसके अंदर आ जाता है।

Weeeeeeeeeeee!



That's what that tail's saying.