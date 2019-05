12वीं कक्षा में इतने नंबर आए कि प्रशासन ने छात्रा को बना दिया एक दिन का कमिश्नर

नई दिल्ली: बच्चे 12वीं कक्षा पास करने के बाद आगे क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं। कई बच्चे अलग-अलग कोर्स करते हैं तो कई बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन कोलकाता ( Kolkata ) में एक लड़की ( girl ) के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे 12वीं पास करते ही एक दिन का कमिश्नर बना दिया गया। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं।

मंगलवार को इंडियन स्कूल सर्टफिकेट बोर्ड का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया। जहां रिचा शर्मा नाम की छात्रा ने 99.25 फीसदी अंक हासिल किए। ऐसे में रिचा कोलकाता की टॉपर बनी और देश के टॉपर की लिस्ट में रिचा ने चौथा पायदान हासिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक, रिचा के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता पुलिस ( Kolkata police ) विभाग ने 8 मई के दिन उन्हें साउथ ईस्ट डिविजन का एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाया। उन्हें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक डिप्टी कमिश्नर बनाकर सम्मानित किया गया।

Congratulations Richa!!



Richa Singh, daughter of Insp. Rajesh Kumar Singh, Addl. OC, Gariahat PS, secured the fourth position across India at the ISC Examinations this year.



She was felicitated this afternoon by @CPKolkata , Dr. @RajeshKumarIPS for her academic excellence. pic.twitter.com/KIJ8BtCH0S