धरना-प्रदर्शन के बाद जामिया के छात्रों का ये दिल छू लेने वाला वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- देखकर मजा आ गया

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार के दिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन काफी हिंसक भी हुआ, जिस दौरान कुछ सामाजिक तत्वों ने दिल्ली में आगजनी भी की। वहीं अब जामिया के छात्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया ( social media ) पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इस वायरल वीडियो में क्या है।

जानिए कौन है ये आयशा नाम की लड़की, जिसने जामिया हिंसा में निभाया अहम रोल

दरअसल, इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र रात की कड़ाके की ठंड में विरोध प्रदर्शन करने वाली जगह पर साफ-सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां सड़क पर काफी कूड़ा फैला हुआ नजर आ रहा है और कुछ छात्र उसे साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन छात्रों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं लोग इस वीडियो को काफी शेयर भी कर रहे हैं। इस वीडियो को 'SaahilMurli Menghani' ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया।

Thanks for sharing these..there is always another story behind every story..when every other channel just showing the part which might instigate vilolence..this truly stands is what we all stand for..All Indians.

kudos — Suresh Singh (@SureshJaikala) December 16, 2019

18 year old Faisal is my Hero of the day ♥️



He is cleaning his campus along with some other students like him after another day of protests.



Protests will resume tomorrow morning.#JamiaMiliaIslamia #CABProtests pic.twitter.com/xCiWN3cJbw — Zeba Warsi (@Zebaism) December 16, 2019

This seems normal😀 and positive👍... Last night visuals were disturbing. — SP (@susmita_barsa) December 16, 2019

Welcome move...make your point peacefully without resorting to violence 👏👏 — Trishul Sinha (@Trishulsinha) December 16, 2019

इस वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा जामिया यूनिवर्सिटी से आखिरकार कुछ दिल छूने वाले दृश्य। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा 18 साल का फैसला मेरा हीरो ऑफ द डे है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा दिल्ली के 12 डिग्री के तापमान में रात को जामिये के छात्र सड़क की सफाई कर रहे हैं। गौरतलब, है कि दिल्ली में बसों को जलाने और उतपात मचाने में जामिया के छात्रों का नाम उछाला जा रहा है। हालांकि, ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है।