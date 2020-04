धोनी का मज़ाक उड़ा रहे थे पीटरसन, लोगों ने उन्हें ही आड़े हाथों ले लिया, देखें वायरल मीम्स

नई दिल्ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक खिलाड़ी केविन पीटरसन ( Kevin Pietersen ) सोशल मीडिया खिलाड़ियों के खूब मजे लेते नजर आते हैं। लेकिन इस बार उनका ये मजाक उन्हें इतना महंगा पड जाएगा इसके बारे में शायद ही पीटरसन ने कभी सोचा हो।

हार्दिक पंड्या की पुरानी फोटो देख जोस बटलर की छूटी हंसी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनका रिएक्शन

दरअसल केविन पीटरसन ( Kevin Pietersen ) ने एमएस धोनी ( MS Dhoni ) के मजे लेने की कोशिश की, जो फैन्स को बिलकुल रास नहीं आई और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK ) ने ऐसा जवाब दिया, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है।

But sometimes you don't need fielders! 😋 pic.twitter.com/3gHMTo2zqe