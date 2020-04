रामायण में वध के बाद सोशल मीडिया पर छा गए कुंभकर्ण, ट्विटर पर जमकर हुई तारीफ...देखें वायरल ट्वीट

नई दिल्ली। रामायण ( Ramayana ) में भगवान राम ( Lord Ram ) ने रावण ( Ravan ) के छोटे भाई कुंभकर्ण ( Kumbhkaran ) का वध कर दिया है। राम ( Ram ) अपने बाणों से कुंभकर्ण ( Kumbhkaran ) के दोनों हाथ और सिर धड़ से अलग कर देते हैं।

कुंभकर्ण का वध होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। सोशल मीडिया पर आलम ये था कि कुंभकर्ण का वध होने के बाद ही ट्विटर पर #Kumbhkaran हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगा। कुछ ट्विटर यूजर्स ने कुंभकर्ण की जमकर तारीफ की तो किसी ने अपनी तुलना कुंभकर्ण से ही कर दी।

And the most preferred speech delivery goes to #Kumbhkaran#Ramayan pic.twitter.com/1ijLdEX0N2 — Maruti Nandan Ojha (@ojha_maruti) April 13, 2020

This man has earned so much respect in our heart...



A man with intellectual and courage to speak truth...#Kumbhkaran #Ramayan pic.twitter.com/ZLw4eddYGl — Amit Sharma 🇮🇳 (@amiitsharma12) April 13, 2020

#Kumbhkaran Now it's time to became #Kumbhkaran and stay in home to save our life from corona virus...so take rest 👍👍🙏🙏 pic.twitter.com/vPHo8KytTE — Harsh Sanatn (@HSanatn) April 13, 2020

कई यूजर्स को कुंभकर्ण की वो बात बहुत पसंद आई जो उन्होंने वध से पहले रावण से कही थी। उन्होंने रावण ( Ravan ) को उसके सर्वनाश की याद दिलाई थी। कुंभकर्ण ( Kumbhkaran ) सीता का हरण करने के लिए रावण को पूर्वजों के श्राप की बात याद दिलाता है।

दरअसल कुंभकर्ण जानते थे कि उनका वध हो जाएगा इसके बावजूद वो अपने भाई के लिए रणभूमि में राम ( Ram ) से युद्ध करने चले जाता है। ट्विटर पर लोगों ने उनकी तारीफ में ऐसे कमेंट्स ( Comments ) किए जो कुंभकर्ण की महानता का जिक्र करने के लिए काफी है।