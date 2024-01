छोटे से डॉग ने दो भालुओं को डराकर भगाया, देखें वीडियो

नई दिल्लीPublished: Jan 01, 2024 04:10:36 pm Submitted by: Tanay Mishra

Little Dog Vs. Two Bears: एक छोटे से डॉग और दो भालुओं के आमना-सामना में क्या हुआ होगा, इस बात का अंदाजा क्या आप लगा सकते हैं? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं छोटे से डॉग और दो भालुओं के बीच हैरान कर देने वाले आमना-सामना का बारे में।

Little dog runs away two bears