सड़क पर स्टंटबाजी करना पड़ा शख्स को भारी, हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए होश, देखें वीडियो

सड़क पर स्टंटबाजी करना पड़ा शख्स को भारी, हुआ कुछ ऐसा कि उड़ गए होश, देखें वीडियो

नई दिल्लीPublished: Apr 19, 2023 03:27:48 pm Submitted by: Tanay Mishra

Doing Stunts On Road Goes Wrong: दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आस-पास के लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसे लोग सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। पर ऐसा करना कई बार भारी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ हुआ जो सड़क पर स्टंटबाजी कर रहा था।

Doing stunts on road goes wrong for a man