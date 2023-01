लाखों खर्च कर इंसान से भेड़िया बना शख्स! 50 दिन में पूरा हुआ बचपन का सपना

दुनिया भर में ऐसे कई लोग भरे पड़े हैं जिनके शौक बहुत ही अजीबो-गरीब है। कुछ लोगों को अजीबो-गरीब कॉस्ट्यूम पहनने का शौक होता है। कई बार देखा जाता है कि लोग नकली जानवरों का कॉस्ट्यूम पहनकर कुछ अजब-गजब करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लाखों खर्च कर देते हैं।

Man In Japan Spends Rs 18 Lakh To 'Look Like A Real Wolf Walking On Hind Legs'